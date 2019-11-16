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Canan Karatay, zeytinyağı içip, faydalarını anlattı

DHA

KİLİS'te zeytin ve zeytinyağı tanıtım günlerine katılan Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinyağı içip, faydalarını anlattı.

KİLİS'te zeytin ve zeytinyağı tanıtım günlerine katılan Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinyağı içip, faydalarını anlattı.
İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Kilis'in Kocabeyli köyünde 'Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Günleri' düzenlendi. Zeytin tarlasında düzenlenen törenin açılışında konuşan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, tarım te zeytinciliğin bölgenin önemli bir geçim kaynağı olduğunu ifade etti.
Kilis Valisi Recep Soytürk de dünyanın en eski zeytin ağaçlarının kentte olduğunu belirterek, "Dünyanın en kaliteli zeytin ve zeytinyağı Kilis´tedir. Dünyanın en eski ve en kaliteli zeytinyağını bir kere sertifikasını almamız gerekiyor. Bunun için de çalışmalara başlayacağız" dedi.
Tanıtım günlerine katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay ise, zeytinyağının ana sütü gibi olduğunu ifade ederek, "Doğanın yetişkinlere bahşettiği ana süttür. Ne demek ana sütü, `bütün hastalıları önler demek.´ Bağışıklık sistemini güçlendirir" dedi
Bardakla zeytinyağı içen Karatay, zeytinyağının karaciğer yağlanmasını giderdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Karaciğer yağlanması gidince de beyinde toparlanır. Alzheimeri, parkinsonu bunamayı önler. Herkesin sabah akşam, küçük bir bardak zeytinyağı içmesi lazım. Özellikle evlerde yaşlılara sabah akşam bir kahve fincanı soğuk sıkım doğal, organik zeytinyağı verilmelidir. Yapılan son araştırmalarda göstermiştir ki; bağırsak florası bozuk olanlar alzheimer oluyor. Bağırsak florası olanlar parkinson oluyor. Florası bozuk olanlar kanser oluyor, meme kanseri oluyor. Soğuk sıkım zeytinyağının meme kanserini dahi önlediği ortaya çıkmıştır" dedi.
Program boyunca Prof. Dr. Canan Karatay, bardak bardak zeytinyağı içti. Protokol üyeleri törenin ardından tarlaya zeytin fidanı dikip, zeytin hasadına katıldı.

KİLİS

16 Kasım 2019 Cumartesi

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