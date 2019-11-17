Bugün ne oldu?

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilisli şair, yazar, besteci, İbrahim Halil Işıklar (62) hayatını kaybetmesi Kilis’te üzüntüyle karşılandı.

Kilis’in tarihi ve kültürü konusunda araştırmalar yaparak sosyal medyadan paylaşan, İbrahim Halil Işıklar, yazdığı şiir kitabının yanında Kilis kültürü ve tarihi üzerine araştırmaları bulunuyordu. Bantçı İbo olarak bilinen İbrahim Halil Işıklar’ın bir çok şarkısın söz yazarlığını yapmıştı. 10 yılı aşkın süreden beri yönettiği çok sayıda sosyal medya sitesinde Kilis’in tanıtımında bulunan Işıklar, bir süredir tedavi görüyordu. Işıklar’ın hayatını kaybetmesi Kilis’te üzüntüyle karşılandı.

KİLİS 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:29

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.