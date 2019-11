Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kilis’te okul açılışına katıldı.

20192020 eğitim yılında eğitim ve öğretime başlayan kolejin açılışı eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımı ile yapıldı. Açılış öncesi Halk Eğitim Merkezi Mehter Takımı göster sundu. Açılışta bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Bugün burada hayırlı faaliyetin açılışına şahitlik için toplandıklarını ifade ederek, “Bütün inanan insanların, doğumundan ölümüne kadar, ilim tahsil etmesi gereken, zihniyete inanan, bu zihniyetin süreci içerisinde faaliyetlerini devam ettirmesi gereken, ilmin Çin’de dahi olsa gidip aranacağı, bulunacağı, bir zihniyetin ürünü onun için ben bu katkıya emek veren bu okulun sahiplerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, yaptığı konuşmada, Kilis’in eğitimine ciddi katkılar sunacağına inandığı okulun hayırlı olmasını temenni ettiğini ifade ederek, “Özelikle öğretmenlerimizi büyük görev düşüyor, En büyük ihtiyacımız olan, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller, yetiştirmektir. Soran, sorgulayan öğrenciler, yetiştirmek, öğretmenlerimizin en büyük katkılarıyla ve onların çabalarıyla mümkün olacaktır” dedi.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini ifade ederek, “Katkı sunmak lazım, bir ucundan bir tarafından tutmak lazım, Dünyamız, hazlı gelip, değişmektedir. Artık dünya avuç içine sığdı. Bir akıllı telefonla, dünyanın her noktasını görebiliyorsunuz. Teknolojik değişiklikler baş döndürücü bir şekilde gelişmekte, böyle bir ortamda, geleceği hazırlarken, nesiller yetiştirirken, rekabet gücü olan nesiller, yetiştirmek zorundayız. Bir milletin gücü, nüfusuyla ölçülmez, yetişmiş insan gücüyle ölçülür. Çocuklarımızın her biri hangi yaşta olursa olsun, dünyanın bir başka bölgesindeki çocuklarla rakip içerisinde yetişiyor” dedi.

KİLİS 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:28

YATSI 18:46

