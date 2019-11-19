İl Özel İdaresine öğrencilerden ziyaret

Nihat Başoğlu Ortaokulu öğrencileri İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile il genel meclis üyelerini ziyaret ettiler.

Nihat Başoğlu Ortaokulu öğrencileri, İl Özel İdaresini ziyaret ederek, İl Özel İdaresinin işlevi hakkında neler yaptığı konusunda bilgi aldılar. Daha sonra İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile İl Genel Meclisi üyelerini de ziyaret eden öğrencilere il genel meclisi ile il özel idaresinin hizmet alanları ile ilgili bilgi verildi. İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın program sonunda Nihat Başoğlu Ortaokulu öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

KİLİS 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:43

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