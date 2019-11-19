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Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yabancı uyruklu bir şüpheli yakalanırken, 6 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçaklığının önlenmesine yönelik Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Polis ekipleri, KilisGaziantep karayolunda D.S.A. idaresindeki plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu.Araçta Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli D.S.A. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

KİLİS 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:43

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