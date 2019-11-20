Genel Müdür Yardımcısı Arslan Yeni müzeyi inceledi

Güleda'yı da koruyamadık! İşkenceci cani böyle götürüldü!

Altın fiyatları ne kadar?

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, Sabunhane müzesinde incelemelerde bulundu.

Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Cuma Özdemir ile birlikte kısa süre sonra açılacak olan Sabunhane müzesinde incelemelerde bulundu. Arslan buradan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan Akcurun Sokak sağlıklaştırma alanında incelemelerde bulundu. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, Kilis’teki incelemelerinin ardından kentten ayrıldı.

KİLİS 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:27

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.