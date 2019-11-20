20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği

Kilis Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından etkinlik düzenlendi.
Gençlik Merkezi üyeleri 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Münasebetiyle Parklarda çocuklar ile çeşitli aktiviteler düzenlendi. Çocuk Hakları Eğitimi verilerek, çocukların haklarını öğrenmeleri sağlandı. Ardından Çocuklarla Birlikte Model Uçak kursuna katılım sağladı.
KİLİS
20 Kasım 2019 Çarşamba
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