Kilis’te “oyun sokağı” açıldı

Kilis'te çocukların oyun oynayabileceği "Oyun sokağı" hizmete girdi.

Kilis’te bir ilk olan oyun sokağının açılışı Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen tarafından açıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Erkmen, Çocukların oyun oynayacağı sokakların sayının attırılacağını ifade ederek, "Çocuklarımız bizlerin her şeyidir. Bu nedenle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu oyun sokakları çok önemlidir. Sağlıklı, nesiller yetişmesi için bu tür projelere destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Çocuklar açılan oyun sokağında gönüllerince eğlendi.

KİLİS 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:27

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.