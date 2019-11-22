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Meslektaşları, şehit öğretmenleri unutmadı Kilis’te şehit öğretmen için meslektaşları gök yüzüne ...

İHA

Kilis'te şehit öğretmen için meslektaşları gök yüzüne balon bırakarak anma etkinliği düzenledi.

Meslektaşları, şehit öğretmenleri unutmadı Kilis’te şehit öğretmen için meslektaşları gök yüzüne balon bırakarak anma etkinliği düzenledi

Kilis’te şehit öğretmen için meslektaşları gök yüzüne balon bırakarak anma etkinliği düzenledi.
Kilis 15 Temmuz Şehitler İlkokulu'ndaki öğretmenler bir araya gelerek şehit öğretmenler için bir etkinlik düzenledi. Öğretmenler, şehit meslektaşlarının isimlerinin yazılı olduğu balonları şehit öğretmenlerin isimlerini tek tek okuduktan sonra hep birlikte göz yüzüne bıraktı. Öğretmenler, daha sonra şehit meslektaşları için Kuranı Kerim okuyup dua etti.
Etkinlikle ilgili açıklama yapan 15 Temmuz Şehitler İlkokulu Müdür Yardımcısı Emrah Gezeroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ebediyete intikal etmiş şehit öğretmenleri anmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, “Şehit öğretmenlerimizi unutmadığımızı, unutmayacağımızı, terör örgütlerine, şer odaklarına bir kez daha göstermek istedik. Öğretmenlerimize şehitlerimize sahip çıktığımızı anlatmak istiyoruz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun” diye konuştu.
Konuşmanın ardından şehit öğretmenlerin isimleri okunduktan sonra balonlar gökyüzüne bırakıldı.

KİLİS

22 Kasım 2019 Cuma

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