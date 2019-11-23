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Türk ve Suriyeli ailelere eğitim

İHA

Türk ve Suriyeli ailelere eğitim

Kilis’te, Türk ve Suriyeli ailelere, "Temizlik ve Beslenme" ile "Çocuğun Gelişim Dönemleri" konulu eğitim verildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi konferans salonunda Türk ve Suriyeli ailelere yönelik sosyal eğitimler sürüyor. Nüfusundan fazla Mülteci barından Kilis'te, Türk ve Suriyeli ailelerin eğitilmesine yönelik faaliyetler devam ediyor.Sağlık Uzmanı Bilgehan Zeybek tarafından "Temizlik ve Beslenme" konulu, Pdr Aynur Kılıç tarafından ise "Çocuğun Gelişim Dönemleri" hakkında bilgi verildi.
Eğitime 34 Türk ve Suriyeli katılırken, programda bireylerin çocuklarıyla oyun odasında etkinlik de yapıldı.
Katılımcıların yaşadığı sorunlar ve gözlemler sorucevap eşliğinde müzakere edilip seminer sonlandı.

KİLİS

23 Kasım 2019 Cumartesi

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