Kilis’te Öğretmenler Günü Kutlandı

Kilis’te, 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler günü Alaeddin Yavaşça Kültür merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, , AK Parti Kilis Milletvekili Hilmi Dülger, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Albay Mehmet Cihanoğlu, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. DR. Mustafa Doğan Karacoşkun, ve kurum daire amir ve müdürleri ile öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin AKkurt yaptı. Akkurt, öğretmenlik mesleğinin öneminden bahsetti.

Daha sonra Milletvekili Mustafa Hilmi DÜLGER İle Vali Recep SOYTÜRK birer konuşma yaparak öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğunu vurguladılar.

Konuşmaların ardından Emekli Öğretmenler adına İnci Bekan Özbek bir konuşma yaptı ve meslekteki tecrübelerini paylaştı.

Tören Mehmet Hanifi ve Ökkeş Cümbüş Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış oldukları oratoryo ve tiyatro gösterisi ile devam etti.

Törende çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edildi Tören adaylığı kalkan öğretmenlerin yemin etmesi ile devam eden program öğrencilerine sınavlarda yüksek soru çözdürerek sınavı kazandıran öğretmenlere teşekkür belgelerinin verilmesi ile son buldu.

KİLİS 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:47

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