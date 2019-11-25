Rektör Karacoşkun OMÜ Rektörü Bilgiç’le bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 19 Mayıs Üniversitesi’ni ziyaret ederek OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç’le bir araya geldi.

Rektör Karacoşkun 12 yıllık bir geçmişe sahip olan Kilis 7 Aralık Üniversitesinin mevcut durumu ve uzun vadeli hedefleri hakkında Rektör Bilgiç’e bilgiler vererek mezunu olduğu Ondokuz Mayıs Üniversitesinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu Rektör Bilgiç’le paylaştı.

Mevkidaşı Prof. Dr. Karacoşkun’a nazik ziyareti için teşekkür eden Rektör Bilgiç ise Türkiye’nin geleceğinin inşa edilmesi ve kalkınma çabalarında üniversitelere büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

KİLİS 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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