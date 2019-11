Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslarası Dayanışma Günü etkinliği

Kilis’te, AK Partililer, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle basın açıklaması yaptılar.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen basın açıklamasına AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile AK Partili kadınlar katıldı. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin, yaptığı basın açıklamasında, Bugün “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü” olduğunu ifade ederek, “Biz Akkadınlar olarak aşağıdaki çağrımızı sadece kadınlara değil, insanlıktan bir nebze nasibini almış herkese yapmak üzere, 81 ilimizde eşzamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bizler Akparti’nin 5 milyona yaklaşmış kadın üyesi adına, genel geçer cümleleri kurmak ve “dostlar alışverişte gözüksün” misali buluşmalar için toplanmadık. Dünyada kadın ve şiddet kelimelerini kullanarak oluşturulmuş cümleler ile, ülkemizde ya da yurtdışında siyasi istismar yapanlar gibi üstünlük taslamak için de toplanmadık. Sadece kendi rahatlığını ve konforunu düşünüp, her fırsatta sahte gözyaşları dökenler gibi olmak için de burada değiliz” dedi. Öztin sözlerini şöyle sürdürdü:

"17 yılı aşkın iktidarımızda, her daim ortaya koyduğumuz samimiyet ve sorumluluk bilincimizle bu derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştık. ‘Kadınlara Karşı Ayrımcılık Irkçılıktan Beterdir’ diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli hanımefendinin, her platformda göstermiş oldukları samimi duyarlılıkları milletimizin malumlarıdır. Yıllardır sürdürdükleri kapsamlı mücadeleler ile kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir.Bu dönem içinde, gerek partimiz gerekse kurulan tüm hükümetlerimiz ve özellikle de kadından sorumlu bakanlarımızın tavizsiz mücadeleleri ve saygın çabaları apaçık ortadadır. Bugüne kadar kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili yapılmış yasal düzenlemelerle kadınlarımızın ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesine önemli katkılar sağlanmıştır” ifadesini kullandı.

KİLİS 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:25

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.