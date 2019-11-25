Elbeyli ilçesinde öğretmenler günü etkinliği

Kilis’in Elbeyli ilçesinde 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Bugün sabah saatlerinde çelenk sunulması ile başlayan tören daha sonra solonda devam edildi. Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, yaptığı konuşmada, Kendisinin de öğretmen olduğunu ifade ederek, “Belediye Başkanı seçilmeden önce, öğretmenlik ve okullarda idarecilik yaptım. Yeni öğretmen olan arkadaşlarıma mesleklerini tavsiyem mesleklerini ve öğrencilerini sevmeleridir. Her şeyin başı sevgiden geçer. Eğer mesleğinizi severseniz kaliteli eğitim ortaya çıkar, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı sizler eğiteceksiniz” dedi.

Şimşek, Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlik ve idarecilik yaptığı dönemlerle ilgili olarak anılarını öğretmenlerle paylaştı. Halk oyunları gösterisinden sonra çocukların gösterileri ile devam eden programda aday öğretmenler, yemin ettiler.

KİLİS 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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