Rektör Karacoşkun’a Öğretmenler Günü Kutlaması

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret eden personel ile öğrenci gurupları çiçek takdim ederek öğretmenler gününü kutladı.

Rektörlük özel kalem personeli 24 Kasım öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un öğretmenler gününü kutlayarak kendisine çiçek takdim etti. Öte yandan Üniversitenin öğrenci topluluklarından ÜNİAK, Öğretmenler Günü münasebetiyle Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti ve Rektör Karacoşkun’un Öğretmenler Günü’nü kutladı.

KİLİS 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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