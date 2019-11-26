Kilis'de kıraathane söyleşileri

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 2. yılına giren ve bir gelenek haline gelen kıraathane söyleşilerinin ilki gerçekleştirildi.

Kitap Beşiği Öğrenci Topluluğu tarafından organize edilen söyleşinin bu ay ki konuğu Prof. Dr. İbrahim Halil Seyrek oldu. Seyrek "Dijital Çağda Gözetlenme ve Mahremiyet" başlıklı söyleşide, yaşadığımız postmodern çağda mahremiyetin sınırlarının her alanda zorlandığını ve bir aşınma yaşadığını ifade etti. Dünyada hızla gelişen teknolojinin ve dijitalleşmenin güvensizliğe ve insanların yaşam alanlarını daraltan bir yapıya dönüştüğünü ifade eden Seyrek, mahremiyetin aşınmasında teknolojinin yanı sıra bu durumun dijital platformlar konusunda yeterince bilinçlenmeme sorunu olduğunu da sözlerine ekledi. Dinleyicilerin soruları eşliğinde bir süre daha devam eden söyleşide Rektör Karacoşkun, dijitaleşmenin ve özellikle sosyal medyanın bilinçsiz kullanımı sonucu mahremiyetimize ciddi bir zarar verme riski taşımakla beraber insanoğlunun kendisini ifade etme ve özellikle yalnızlıkla baş edebilme becerisini kazandırdığınıda göz ardı etmememiz gerektiğini ifade etti.

Geniş bir dinleyici katılımı ile gerçekleşen söyleşi, soru cevap kısmından sonra çay ikramı ile sona erdi.

KİLİS 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:49

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