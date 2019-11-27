Jandarmadan örnek davranış

'Benim için heyecan verici oldu'

Kilis’te, jandarma tarafından Kadına yönelik şiddetle mücadele için vatandaşlara broşür ve karanfil dağıttı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğinde görevli bayan jandarma personeli tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Cumhuriyet Meydanında vatandaşlın bilinçlendirilmesi için stant açıldı. Daha sonra jandarma personeli tarafından broşür ve karanfil dağıtıldı.

KİLİS 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

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