Türk Eğitim-Sen’den Rektör Karacoşkun’a Öğretmenler Günü Kutlaması

Türk EğitimSen Kilis Şube Başkanı Osman Boybeyi, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’ı öğretmenler günü sebebiyle kendisini kutlayarak çiçek takdiminde bulundu.

Türk EğitimSen Kilis Şube Başkanı Osman Boybeyi ve Başkan Yardımcısı Hasan Utucu, Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret ederek, öğretmenler günü sebebiyle kendisini kutlayarak çiçek takdiminde bulundu.

KİLİS 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:43

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