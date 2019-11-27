Rektör Karacoşkun İKA Genel Sekreteri Akyılmaz ile bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz’la bir araya geldi.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, İki kurum arasında gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Yapılacak projelerde İKA ile Üniversitenin ortak çalışma kararı alındı.

KİLİS 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

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