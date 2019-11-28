Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Muhacir Resim ve El Sanatları sergisi açıldı.

Aralık Üniversitesi Arapça İletişim Topluluğu katkılarıyla Suriyeli sanatçılar tarafından yapılan resim ve el sanatları sergisi açıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, akademisyenler ve öğrencilerin de ilgiyle gezdikleri sanat sergisi iki gün boyunca ziyarete açık olacak. Sergi, Suriyeli sanatçıların yaptığı mozaik tablo, ahşap malzemeyle yapılmış materyaller, el işleri ve fotoğraflardan oluşuyor.

KİLİS 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:51

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