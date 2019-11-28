Müftü Abdurrahman Şahin İİBF’de Öğrencilerle bir araya geldi

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Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Üniversitede kamu politikası dersine gererek, mesleki deneyimlerini öğrenciler ile paylaştı.

İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) öğrencilerle bir araya gelerek Kamu Politikası dersine girdi ve kamu yaşamındaki mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Şahin ayrıca Dekan Prof. Dr. İbrahim Halil Seyrek ve Dekanlık yöneticileri ile de görüştü.

KİLİS 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:51

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