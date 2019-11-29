Öğrencilere, sosyal medya bağımlılığı anlatıldı

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Kilis’te, polis tarafından öğrencilere, sosyal medya bağımlılığı, güvenli internet kullanımı anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler tarafından “Bilinçli Nesil” projesi kapsamında Mercidabık Ortaokulu öğrencilerine genel güvenlik, sosyal medya bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı gibi konularda bilgilendirme semineri düzenlendi. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği programın diğer okullarda da devam edeceği bildirildi.

KİLİS 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:42

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