Kilis’te ürün bazlı gıda denetimi

Kilis’te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ürün bazlı gıda denetim yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün talimatlarıyla Türkiye’de ilk defa 81 il Müdürlüğü tarafından eş zamanlı denetim başlatıldığını ifade ederek, "Ürün bazlı gıda denetimleri kapsamında 1 hafta boyunca ilimizde bulunan et ve et ürünleri üreten iş yerleri, süt ve süt ürünleri üreten işyerleri, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamul üreten işyerleri, kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe tarzı iş yerleri, okul kantinleri ve yemekhaneleri, lokantarestoran, dönerci, fastfood toplu tüketim yerleri denetlenmiştir. Tüketicinin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşımının temini, taklittağşişin ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Bakanlığımızca oluşturulan risk esaslı denetim programı kapsamında ilimizde gıda denetimlerimiz devam etmektedir” diye konuştu.

KİLİS 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:52

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