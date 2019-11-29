Üniversitede “Emanet çocuklarımıza” tanıtım etkinliği

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Emanet Çocuklarımıza” tanıtım etkinliği düzenlendi.

7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü öğrencileri, Dr. Öğretim Üyesi Yadigar Polat koordinatörlüğünde yürütülen “Emanet Çocuklar Projesi” çerçevesinde Kilis Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde bulunan çocuklarımızın meslek seçimlerine yardımcı olmak amacı ile bir tanıtım programı gerçekleştirerek, fakülte ve yüksekokullarındaki bölümleri tanıttı.

Bu kapsamda 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un hediyeleri ve üniversite tanıtım broşürleri çocuklarımıza sunuldu. Ayrıca SHMYO Eczane Hizmetleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Avcı merkezdeki öğrencilere “Akıl, İrade, Vicdan” konulu bir konuşma yaptı. TDS Bölümü öğrencileri de hazırladıkları ikramlarla Koordinasyon Merkezinde bulunan çocuklarla birlikte piknik yaparak onlarla hoşça vakit geçirdiler, sohbetler ettiler ve kardeşlik bağlarını geliştirdiler.

Koordinasyon Merkezi Müdürü Zafer Kuşoğulları da öğrencilerin merkezi ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, merkezin faaliyetleri ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Bu tür tanıtım faaliyetlerinin öğrencilerin üniversite tercihlerinde çok önemli olduğunu ifade etti.

KİLİS 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:52

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