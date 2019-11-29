Kilis’te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kilis’te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, KilisHatay karayolunun 10. kilometresinde F.B. yönetimindeki 31 HP 295 plakalı otomobil ile T.Y. yönetimindeki 06FN 0546 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüleri F.B. ve T.Y. ile araçlarda bulunan Z.B. ve T..B. yaralandı. Ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan KilisHatay karayolu ise alınan güvenlik önlemlerinden sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

KİLİS 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:42

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