Kilis´te otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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KİLİS'te, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, KilisHatay yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. F.B. yönetimindeki 31 HP 295 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, T.Y.'nin kullandığı 06 FN 0546 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, iki otomobilde hurdaya dönerken, sürücüler ile otomobillerdeki Z.B. ile T.B. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle bir bölümü ulaşıma kapanan yol, otomobillerin kaldırılması ile yeniden açıldı.



KİLİS 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:42

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