Kilis’te yakıtlar hava kirliliğini arttırıyor

Kilis’te kırsal kesimler ile kent merkezinin bir bölümünde kömür gibi yakıtların kullanılması hava kirliliğine neden olurken, vatandaşlar nefes almakta zorluk çekiyor.

Kilis’te kömür ve benzeri yakıtlar hava kirliliğine neden oluyor. Doğalgazın 6 yıl önce geldiği kentte eski tarihi Kilis evleri ve kırsal mahalleler ile kentin bir bölümünde kömür ve benzeri yakıtların kullanılması hava kirliliğini artırıyor. Özellikle gece ve sabahın erken saatlerde vatandaşlar nefes almakta zorluk çekiyor. Şehrin üzerine çöken duman, hava kirliliğini gözler önüne seriyor.

Öte yandan, sis nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerlerken, görüş mesafesi yer yer 2030 metreye kadar düştü.

KİLİS 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:52

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