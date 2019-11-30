Erasmus+ Dil Yeterlilik Sınavı gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde öğrenciler, Erasmus+ Dil Yeterlilik Sınavı'na girdiler.
20192020 akademik yılı bahar dönemini Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki ikili anlaşmalar bulunan Üniversiteler de okumak isteyen 7 Aralık Üniversitesi öğrenciler, Erasmus+ Dil Yeterlilik Sınavı'na girdiler. Sınavda başarı gösterip bahar döneminde Avrupa'da okuma şansını yakalayacak öğrencilerin yoğun ilgi gösterdikleri bildirildi.
KİLİS
30 Kasım 2019 Cumartesi
- İMSAK 05:52
- GÜNEŞ 07:17
- ÖĞLE 12:25
- İKİNDİ 15:01
- AKŞAM 17:23
- YATSI 18:42