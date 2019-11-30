AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

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AK Parti Kilis Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

Kilis Belediyesi Söğütlüdere Restorantta yapılan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Ak Parti ilçe başkanları ile ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş’ın açılış konuşması yapmasından sonra Başkan Bulut. Milletvekilleri, Dülger ile Dal ve partililer konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katılanlara yemek ikram edildi.

KİLİS 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:52

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