Bölgesel Amatör Ligi Kilis Belediyespor: 4- Siverek Belediyespor: 1

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Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2’inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Siverek Belediyespor’u 41 yendi.

Bölgesel Amatör Ligi 2’inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor Siverek Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Siverek Belediyespor golünü penaltıdan 44 dakikada Caner Turp kaydetti. Kilis Belediyespor’un gollerini ise 61 dakikada Gökhan Çamur, 70 Dakikada Özgür Dukme, 83 dakikada penaltıdan Sergen Yılmaz ile 90 dakikada Eyüp Ataş kaydetti.

KİLİS 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:23

YATSI 18:42

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