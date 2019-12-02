Kilis'te yoğun sis etkili oldu

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Kilis’te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Suriye sınırında bulunan Kilis’te, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Karayollarında sürücüler sis nedeniyle sis farlarını yakarak güçlükle ilerledi.

KİLİS 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:23

YATSI 18:42

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