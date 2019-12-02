Çobanbey'de zırhlı araç devrildi, 3 asker yaralandı Yaralı askerler tedavi edilmek üzere Kilis'e getirildi

Suriye’nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 Türk askeri Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Suriye’de Çobanbey ilçesinde devriye görevi yapan askerlerin içerisinde olduğu zırhlı araç devrildi. Kazada yaralanan 3 Türk askeri, sağlık ekipleri tarafından Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 asker hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
KİLİS
02 Aralık 2019 Pazartesi
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