Çobanbey'de zırhlı araç devrildi: 3 asker yaralı

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FIRAT Kalkanı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde, zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Suriye'nin Çobanbey bölgesinde devriye görevi yapan askerlerin içinde olduğu zırhlı araç devrildi. Kazada yaralanan 3 asker, sağlık ekiplerince Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan 3 askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



KİLİS 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:54

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