TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis’te, Şehit Sakıp İmam Hatip Ortaokulu tarafından revize edilerek yeniden uygulanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Matematik Öğretmeni Ayşenur Akkaya'nın yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı serginin açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile beraberindeki okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile okul müdürleri ile birlikte TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarındaki stantları tek tek gezerek çalışmalar hakkında bilgi almışlardır.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

KİLİS 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:23

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.