İİBF İşletme Bölümü öğrencilerinden “Gönüllü Gözler Projesi”

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri tarafından “Gönüllü Gözler Projesi” kapsamında etkinlik düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencileri, İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bengü Hırlak öncülüğünde Kilis Kartalbey İlköğretim Okulunda görme engelli çocuklara yönelik Sosyal Duyarlılık dersi kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Görme engelli çocukların iyi vakit geçirmeleri, toplumla kaynaşmaları ve sosyal yaşama adapte olmalarının amaçlandığı proje çerçevesinde sesli betimlemeli masallar anlatılarak çocuklara yönelik çeşitli oyunlar oynandı. Kartalbey İlköğretim Okulu Müdürü İlhan Güler ve sınıf öğretmenlerinin de destek verdiği etkinlikte, ilkokul öğrencilerinin oyunlara ve etkinliklere katılımı yüksek oldu.

KİLİS 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:23

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.