Kilis'te İl Genel meclisi toplandı

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Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında il genel meclisi toplandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Yalçın Başkanlığında toplanarak, Aralık ayının toplantısı ilk gün oturumunu gerçekleştirdi. İl Genel Meclisi gündeminde bulunan Musabeyli ilçesi Hasancalı köyünde yapılacak olan Sınırlı Sorumlu Hasancalı Gıda İhtisas Küçük Sanayi Sitesi ilgili olarak 1/1000 ölçekli 1/1500 ölçekli nazım imar planları görüşüldü. Gündemdeki diğer konuların da ele alandığı İl Genel Meclisi toplantısı Aralık ayı içerisinde de devam edeceği bildirildi.

KİLİS 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:55

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