Azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 7  yaralı

Hem sağanak hem kar!

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KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden düzenlenen havan ve roketli saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden Azez ilçe merkezine çok sayıda havan mermisi ve roket altındı. Havan ve roketleri saldırının ardından bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Canım sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan ikisi durumu ağır olduğu için Kilis'e sevk edildi.



KİLİS 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:23

YATSI 18:42

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