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Kilis´te 6 düzensiz göçmen yakalandı

DHA

KİLİS'te, polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde 4'ü çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı.

KİLİS'te, polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde 4'ü çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Söğütlüdere mevkisinde Suriye uyruklu A.Z. yönetimindeki otomobili durdurdu. Araçta, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4'ü çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan A.Z. ile ona yardım ettiği iddia edilen M.F. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KİLİS

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 15:01
  • AKŞAM 17:22
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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