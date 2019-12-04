Jandarma kaçakçılara geçit vermiyor

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"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Kilis İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından bir otomobilde yapılan aramada, kaçak içki, çay ve sigara yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı görevlileri durdurduğu İ.K. ve M.S. isimli şahısların bulunduğu otomobilde arama yaptı. Aramada, 8 litre bandrolsüz viski, 3 kg. gümrük kaçağı çay, 85 gram puro tütünü, 178 adet puro, 120 paket muhtelif markalarda bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

KİLİS 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:56

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