“Özel Gereksinimli Bireyleri Ne Kadar Tanıyoruz" Konferansı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Özel Gereksinimli Bireyleri Ne Kadar Tanıyoruz” başlıklı bir konferans verildi.

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesinde Dünya Engelliler Günü sebebiyle “Özel Gereksinimli Bireyleri Ne Kadar Tanıyoruz” başlıklı bir konferans verildi. MREF ve Üniversite Engelliler Birim Koordinatörlüğünün ortaklaşa hazırladığı programa akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansın konuşmacısı Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Gör. Mustafa Karnas, özel gereksinimli bireylerin toplumdaki yerleri, insanların engelli bireylere olan duyarlılığı ve gelişmiş toplumlarda engelli bireylere sağlanan olanaklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Karnas, engelli insanları ve onların yaşadıkları olayları anlamanın en kolay yolunun empati kurmak olduğunu belirterek, engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları en aza indirmek için toplum olarak üzerimize önemli görevlerin düştüğünü söyledi.

KİLİS 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:56

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