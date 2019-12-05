Üniversite de“112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası” etkinliği düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde öğrencilere Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği" ekibi tarafından eğitim verildi.

7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerine 17 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri haftası etkinliği olarak "Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği" ekibi tarafından eğitim verildi. İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Nesrin İpekçi’nin katıldığı eğitimde, öğrencilerin sahaya çıktıklarında hastayı taşımada kullanacakları ambulans ekipmanları faraş sedye, ana sedye, kombinasyon sedye, vakum sedye, pelvis kemeri ve ateller uygulamalı olarak gösterildi. Öğrenciler de bu ekipmanlarla uygulama yapma olanağı buldu.

KİLİS 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:22

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.