Üniversite de "Üreme Sağlığı" paneli düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Üreme Sağlığı" paneli düzenlendi.
7 Aralık Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğünün ortaklaşa koordine ettiği "Üreme Sağlığı" konulu panel düzenlendi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirildi. Panelde Kilis Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Op.Dr. Hüseyin Kurt tarafından üreme sağlığı ile ilgili bilgilendirme yaptı.
Program sonunda öğrenciler, Op.Dr. Hüseyin Kurt’a soru sorarak yanıtlarını aldılar.
KİLİS
05 Aralık 2019 Perşembe
- İMSAK 05:56
- GÜNEŞ 07:21
- ÖĞLE 12:27
- İKİNDİ 15:01
- AKŞAM 17:22
- YATSI 18:42