Üniversite de "Üreme Sağlığı" paneli düzenlendi

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Üreme Sağlığı" paneli düzenlendi.

7 Aralık Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğünün ortaklaşa koordine ettiği "Üreme Sağlığı" konulu panel düzenlendi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirildi. Panelde Kilis Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Op.Dr. Hüseyin Kurt tarafından üreme sağlığı ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Program sonunda öğrenciler, Op.Dr. Hüseyin Kurt’a soru sorarak yanıtlarını aldılar.

KİLİS 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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