Kilisli şairlerden şiir dinletileri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kilisli şairlerden şiir dinletileri

İHA

Kilisli şairlerden şiir dinletileri

Kilisli, şairler 7 Aralık Üniversitesinde bir araya gelerek şiir dinletisinde bulundu.
7 Aralık Üniversitesi ile Kilisli Şairler ve Yazarlar Dayanışma Derneği işbirliği ile 7 Aralık Üniversitesi Mimarlık Fakültesi konferans Salonunda Kilisli şairlerden şiir dinletisi etkinliği düzenlendi. Kilisli Şairler ve Yazarlar Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Alpaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahman Çetin, şairler ve çok sayıda davetli katıldı.
Kilisli şairler en çok beğenilen 2 şiirini okuduğu etkinlikte şairler uzun süre alkışlandı. Şairler 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’e etkinliği düzenledikleri için teşekkür ettiler.

KİLİS

05 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:01
  • AKŞAM 17:22
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üniversitelilerden “Hayatı Paylaşmak için Engel Yok” etkinliği
YEREL HABERLER Üniversitelilerden “Hayatı Paylaşmak için Engel Yok” ...
"Liseliler çok okuyor, çok geziyor" okuma kampanyası
YEREL HABERLER "Liseliler çok okuyor, çok geziyor" okuma kampanyası
Kilis’te bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Kilis’te bonzai ele geçirildi
Üniversite de "Üreme Sağlığı" paneli düzenlendi
YEREL HABERLER Üniversite de "Üreme Sağlığı" paneli düzenlendi
Üniversite de“112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası” etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Üniversite de“112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası” ...
Başkan Bulut’un 7 Aralık mesajı
YEREL HABERLER Başkan Bulut’un 7 Aralık mesajı
“Özel Gereksinimli Bireyleri Ne Kadar Tanıyoruz" Konferansı
YEREL HABERLER “Özel Gereksinimli Bireyleri Ne Kadar Tanıyoruz" ...
Defterdar Zekeriya Keleş İİBF’de öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Defterdar Zekeriya Keleş İİBF’de öğrencilerle bir ...
Üniversite öğrencilerinden Dünya Engelliler günü etkinliği
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerinden Dünya Engelliler günü ...
Jandarma kadına şiddetin önlenmesi anlattı
YEREL HABERLER Jandarma kadına şiddetin önlenmesi anlattı
Jandarma kaçakçılara geçit vermiyor
YEREL HABERLER Jandarma kaçakçılara geçit vermiyor
Kilis´te 6 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kilis´te 6 düzensiz göçmen yakalandı
Başkan Bulut’un“Dünya Engelliler Günü” mesajı
YEREL HABERLER Başkan Bulut’un“Dünya Engelliler Günü” mesajı
Vali Soytürk Engelliler ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Soytürk Engelliler ile bir araya geldi
YPG/PKK’lı teröristlerin Azez’e roketli saldırısında yaralananlar Kilis’e getiriliyor
YEREL HABERLER YPG/PKK’lı teröristlerin Azez’e roketli saldırısında ...
Özel Çocuklara anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Özel Çocuklara anlamlı ziyaret
Azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 7  yaralı
YEREL HABERLER Azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 7  yaralı
Kilis'te İl Genel meclisi toplandı
YEREL HABERLER Kilis'te İl Genel meclisi toplandı
Kilis’te gıda denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Kilis’te gıda denetimleri sürüyor
Vali Soytürk’ün 3 Aralık Dünya Engelliler günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Soytürk’ün 3 Aralık Dünya Engelliler günü mesajı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X