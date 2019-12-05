Kilisli şairlerden şiir dinletileri

Kilisli, şairler 7 Aralık Üniversitesinde bir araya gelerek şiir dinletisinde bulundu.

7 Aralık Üniversitesi ile Kilisli Şairler ve Yazarlar Dayanışma Derneği işbirliği ile 7 Aralık Üniversitesi Mimarlık Fakültesi konferans Salonunda Kilisli şairlerden şiir dinletisi etkinliği düzenlendi. Kilisli Şairler ve Yazarlar Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Alpaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahman Çetin, şairler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kilisli şairler en çok beğenilen 2 şiirini okuduğu etkinlikte şairler uzun süre alkışlandı. Şairler 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’e etkinliği düzenledikleri için teşekkür ettiler.

KİLİS 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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