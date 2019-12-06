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Kilis Özel İdaresi 2019 yılı faaliyetlerini anlattı

İHA

Kilis İl Genel Meclisi toplantısında 2019 yılında Özel İdaresinin çalışmaları hakkında basın mensupları bilgilendirildi.

Kilis Özel İdaresi 2019 yılı faaliyetlerini anlattı

Kilis İl Genel Meclisi toplantısında 2019 yılında Özel İdaresinin çalışmaları hakkında basın mensupları bilgilendirildi.
İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmenmet Yalçın ile İl Genel Meclisi üyelerinin katıldığı toplantıda, 2019 yılının faaliyetleri hakkında bilgi veren İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmenmet Yalçın, 2019 yılı içerisinde 102 kilometre stabilize yol çalışması yapıldığını ifade ederek, "43.50 kilometre 1. kat sathı kaplama asfalt çalışmasını tamamladı. 2.kat sathi kaplama asfalt 10 kilomtere çalışması tamamlandı. 37 kilometre Sıcak Karışım çalışması tamamlandı. Yama çalışmalarında ise 400 kilometre yama çalışması yapıldı. Yaklaşık 24 bin 290 ton civarında asfalt döküldü. Sanat yapılarından 28 adet betonarme menfez yapımı tamamlandı. Musabeyli Yassıca Köyü ve Gündeğer Köyü arası Afrin Çayı üzerine kurulan 60 metre uzunluğunda 9 metre genişliğinde köprü yapıldı. Köy yollarının 75 kilometrelik dozerle bakımı yapıldı. Greyderli bakım onarım çalışmasına 752 kilometrelik kısmı tamamlandı. 4 bin 41 metre büz boru döşeme çalışması tamamlandı. Bu konuşta çalışmalar ayrıca devam ediyor. 210 adet harabe konumundaki evin enkazı kaldırılarak temizlik çalışması yapıldı” dedi.
5 adet hayvan içme göleti 3 tanesi tamamlandığını, 2 tanesi yapımına devam edildiğini ifade eden Şıhmehmet Yalçın, "Çöp kamyonlarımızla 15 personelimiz ile herg ün düzenli olarak çalışmalarını sürdürmekteler. Özel İdareler içerisinde düzenli çöp toplayan tek il durumundayız. Köy İçi Stabilize çalışmaları kapsamında 14 kilometre yol tamamlandı. Bin 452 metre sondaj vurularak, köylerimizin su sorunu çözülmüştür. İçme suyu ve şebekelerinin bakım ve onarımıları günü gününe yapılmıştır. Kanalizason hatlarının bakım ve onarımları yapılıyor. İhtiyaç olan köylerimize içme suyu depoları yapıyoruz. Köylerimizde ölen vatandaşlarımızın cenaze hizmetleri özel idaremiz tarafıdan gerçekleştiriliyor. Bu yıl 277 cenaze hizmetinde bulunduk. Mercidabık Zafer Meydanı ve Kültür evi İpekyolu Kalkınma Ajansı ve İdaremizce tamamlandı. Polateli İlçesi Eğitim Kompleksi(Çok Programlı Lise, Kapalı Spor Salonu ve Atölye) yapım işi devam etmektedir. Musabeyli Hükümet Konağı Yapımı büyük bölümü tamamlandı. Bu ay içerisinde açılması bekleniyor. Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı Lojmanları yapımı tamamlanarak teslim edildi. Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü modernize çalışmaları devam ediyor Darmık Dağı Askeri tesislerine giden yol yapıldı” ifadesini kullandı.

KİLİS

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:22
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  • İKİNDİ 15:01
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