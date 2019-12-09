Kilis'te komşu aileler arasında kavga: 1 ölü, 8 yaralı

KİLİS'te, komşu iki aile arasında çıkan, taş, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Olay, dün gece, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Berksözlü Sokak'ta oturan komşu iki ailenin bireyleri arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, taş, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İsa Çimen'e, kavga sırasında, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun isabet etti. Kavgada aralarında çocukların da olduğu 8 kişi ise sopa darbeleriyle yaralandı. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavga sonrası 9 yaralı, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsa Çimen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.



KİLİS 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:59

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