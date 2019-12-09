Kilis’te kaçakçılık operasyonu

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Kilis'te, bir eve düzenlenen operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 21 fişek ile 3 el telsizi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Duruca köyünde Ö.G'ye ait eve düzenlediği operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 3 şarjör ve 21 fişek ile 3 el telsizi bulundu. Gözaltına alınan Ö.G, hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

KİLİS 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:59

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