Vali Yardımcısı Tabakçıoğlu, Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

Onu tanıdınız mı?

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Kilis Vali Yardımcısı Mesut Tabakçıoğlu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’la bir araya geldi.

Vali Yardımcısı olarak atanmasından dolayı Tabakçıoğlu’nu kutlayan Rektör Karacoşkun, kendisine çalışmalarında başarılar diledi.

KİLİS 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:59

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