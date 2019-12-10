OSB Müteşebbis heyeti toplandı

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Kilis Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyeti, Vali Recep Soytürk Başkanlığında toplandı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Organize Sanayi Bölgesinde ile ilgili konuların ele alındığı toplantıya Vali Recep Soytürk başkanlık ederken Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, OSB Başkanı Mahir Can, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.

KİLİS 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:00

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