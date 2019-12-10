Başkan Bulut’un Dünya İnsan Hakları günü mesajı

Kilis Belediyesi Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Dünya İnsan Hakları günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bulut, mesajında Türkiye’de binlerce yıldır halkların farklılıklarını birer zenginlik olarak görüp kardeşlik duygularıyla barış içerisinde yaşadığını ifade ederek, “Ülkemiz, tüm insanların dil, din, ırk, cinsiyet ve yaş gibi farklılıklarıyla doğuştan ve eşit bir şekilde sahip oldukları hak ve özgürlükleri teminat altına alan beyannameye ilk imza atan devletlerden biri olmuştur. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturunu kendine ilke edinen devletimiz; muasır medeniyet seviyesinin de üstüne çıkma hedefi doğrultusunda demokrasimizin daha ileri standartlara kavuşması, tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanması için önemli reformları hayata geçirmeye devam etmektedir. İlimizde insan hakları alanında tüm vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu, engeli olan kardeşlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu haklarını en geniş biçimde kullanabilmeleri ve daha iyi hayat standartlarına ulaşmaları için çalışmalarımız devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 10 Aralık İnsan Hakları Gününün ve takip eden hafta içerisinde kutlanan İnsan Hakları Haftasının tüm insanlığa, milletimize, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadesine yer verdi.

KİLİS 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:00

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