Rektör Karacoşkun Öğrenci Topluluklarıyla bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Öğrenci Topluluklarıyla bir araya geldi.
Üniversitede faaliyet gösteren öğrenci topluluklarından Tarih Topluluğu ile Genç Kızılay Topluluğu öğrencileri, akademik danışmanlarıyla birlikte Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’la bir araya geldiler.
Öğrenciler görüşmede Rektör Karacoşkun'a topluluklarının gerçekleştirdiği etkinlikler, çalışmaları ve planlanan etkinliklerle ilgili bilgiler verdi.
KİLİS
10 Aralık 2019 Salı
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