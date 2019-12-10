Rektör Karacoşkun Öğrenci Topluluklarıyla bir araya geldi

Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Öğrenci Topluluklarıyla bir araya geldi.

Üniversitede faaliyet gösteren öğrenci topluluklarından Tarih Topluluğu ile Genç Kızılay Topluluğu öğrencileri, akademik danışmanlarıyla birlikte Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’la bir araya geldiler.

Öğrenciler görüşmede Rektör Karacoşkun'a topluluklarının gerçekleştirdiği etkinlikler, çalışmaları ve planlanan etkinliklerle ilgili bilgiler verdi.

KİLİS 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:22

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.